Luc ziet internationale burendag wel erg groot en nodigt 100 dichtste buren uit Bart Boterman

01 juni 2019

12u04 0 Oudenburg De opzet van internationale burendag van afgelopen vrijdag was buren dichter bij elkaar brengen en daarin is Westkerkenaar Luc Kemel met glans in geslaagd. “Wie de ene buur vraagt, moet de andere ook uitnodigen. Ik wilde niemand uitsluiten, dus heb ik mijn honderd dichtste buren gevraagd. Tachtig buren zijn erop ingegaan. Fantastisch”, zegt Luc Kemel van tuin- en dierenspeciaalzaak Kemel-Wallyn. Zijn buren kregen een avond met gratis drank, hapjes en een optreden.

Luc kwam op het idee na een oproep van Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). Wie zijn buren uitnodigde op internationale burendag, maakte kans op een wijnpakket van lokale handelaars. Er waren heel wat initiatieven, maar dat van Luc Kemel en zijn echtgenote Rita Wallyn uit de Eernegemsestraat sprong erbovenuit. Het echtpaar liet tientallen bakken bier en frisdrank, flessen wijn en verrassingsbroodjes leveren in hun nieuwe loods. De Oudenburgse covergroep Marine V speelde live muziek. “We hadden een typische straatbarbecue kunnen organiseren, maar we wilden een echt feest voor onze buren. Het is nogal groot uitgevallen”, lacht Luc.

De hele organisatie koste hem een aardige som, maar dat had hij er naar eigen zeggen voor over. “Je buren uitnodigen en dan een bijdrage vragen, dat zag ik niet zitten. Ik wilde bovendien niet de schijn wekken om er pasmunt uit te willen slaan. De buren onze nieuwe loods tonen en terwijl wat publiciteit maken, is wel mooi meegenomen. Maar daarvoor deed ik het niet. De opzet was onze buren dichter bij elkaar brengen en dat is gelukt. Het werd een schitterende avond. Iedereen heeft mekaar beter leren kennen, meer dan de dagelijkse begroeting en het korte babbeltje op de stoep”, aldus Luc Kemel.

Het burenfeest duurde tot in de vroege uurtjes en er werd ook stevig gedanst. En wat is het grootste voordeel aan een burenfeest? Je moet niet met de wagen naar huis.