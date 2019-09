Loopomloop De Hoge Dijken officieel ingehuldigd Bart Boterman

23 september 2019

18u00 3 Oudenburg Aan natuurreservaat De Hoge Dijken in Oudenburg is zaterdag het nieuwe loopparcours officieel ingehuldigd en ingelopen. De omloop is vijf kilometer lang en kronkelt rond de waterplas om vervolgens nog een lus te maken via het Libellenpad, het waterbufferbekken en het Ettelgheempad.

“Enkele jaren geleden is de recreatieve loopclub in Oudenburg jammerlijk opgehouden van bestaan. Er is dan wel een atletiekpiste aan de sporthal, om het lopen in onze stad te promoten was er nood aan een grotendeels onverhard parcours. De sportdienst kwam op het idee om een bepijlde omloop te installeren in de natuur. Zo willen we mensen enthousiast maken om van de natuur te genieten en terwijl aan hun conditie te werken”, vertelt schepen van Sport Ulrike Vanhessche (sp.a), zelf fervent loopster. Ze liep het parcours plechtig in samen met een vijfentwintigtal opgedaagde lopers. Eerst was er een plechtig moment waarbij het college van burgemeester en schepenen het lint doorknipten.

Brecht De Smedt van de sportdienst van Oudenburg werd tot peter van Omloop De Hoge Dijken gedoopt omdat hij zijn schouders eronder het initiatief zette. Ook Sport Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos ondersteunen het project.