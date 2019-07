Lokaal dienstencentrum Biezenbilk officieel geopend Timmy Van Assche

06 juli 2019

13u01 0 Oudenburg Lokaal dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat werd officieel geopend. Uittredend minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) tekende present.

Eind december 2017 werd de eerste steen gelegd aan Biezenbilk. Komende dagen worden de werk gefinaliseerd en wordt ook de bijhorende parking aangelegd. Het lokaal dienstencentrum krijgt verschillende belangrijke functies. “Het wordt zowel een ontmoetingsplaats als een plaats voor recreatie, ontspanning en netwerkopbouw”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Hoofddoel is mensen uit hun isolement te halen en massaal te verenigen. Bovendien wordt ook dagcentrum Noah er uitgebaat net als de voedselbedeling van vzw Kerit. Het is duidelijk dat deze locatie een enorme sociale meerwaarde zal zijn voor onze stad.” Anthony Dumarey (Open Vld): “Met de realisatie van dit lokaal dienstencentrum zetten we een volgende stap in de creatie van één grote zorgsite in het hart van onze stad.”

Na het zomerreces wordt in september een opendeurweekend voor alle verenigingen en inwoners georganiseerd. Op die manier zal kunnen worden kennisgemaakt met de lokalen, de werking en de huurmogelijkheden. “De warme maaltijden, die momenteel ’s middags in de cafetaria van het woonzorgcentrum Riethove kunnen worden genuttigd, verhuizen vanaf september eveneens naar het lokaal dienstencentrum. Tijdens de weekends blijven de maaltijden wel nog in het woonzorgcentrum om ook weekendactiviteiten in het dienstencentrum mogelijk te maken.”