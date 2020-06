Lokaal dienstencentrum Biezenbilk heropent op woensdag 1 juli Timmy Van Assche

28 juni 2020

13u42 0 Oudenburg Vanaf woensdag 1 juli kunnen inwoners opnieuw terecht in lokaal dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat. I nwoners kunnen er weer dagelijks terecht voor het middagmaal en in de namiddag tijdens weekdagen) gaat ook de cafetaria terug open.

Wie wil komen eten in het lokaal dienstencentrum moet verplicht reserveren via 059/40.19.95. Tijdens de week is de cafetaria in de namiddag aansluitend open tot 17 uur, in het weekend sluiten de deuren terug om 13 uur. Wie in de namiddag naar de cafetaria komt, zal worden geregistreerd zodat steeds zicht is op het aantal mensen in de ruimte.

“De voorbereiding vraagt tijd en sommige maatregelen brengen beperkingen met zich mee. Zo zal slechts een deel van het aanbod opgestart worden in kleinere groepen", zegt bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Ook inschrijven is verplicht. De medewerkers van het dienstencentrum moeten steeds zicht hebben op wie in het dienstencentrum is. De algemene regel blijft: wie ziek is blijft thuis.” Er gelden verschillende maatregelen. Zo dragen medewerkers mondmaskers en staan de tafels ver genoeg uit elkaar. “Enkel wie op hetzelfde adres woont of reeds een bubbel heeft gevormd met iemand buiten het lokaal dienstencentrum, mag dichter bij elkaar zitten dan anderhalve meter. Wij rekenen op ieders begrip en vragen om de richtlijnen ook zelf strikt na te leven", besluit burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).