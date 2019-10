Lijnbus veroorzaakt oliespoor van Jabbeke door Oudenburg tot Oostende Bart Boterman

20 oktober 2019

12u39 0 Oudenburg De brandweer had zondagvoormiddag vanaf 10 uur heel wat werk met een lang mazoutspoor dat van Jabbeke via Westkerke, Roksem, Ettelgem, Oudenburg, Zandvoorde tot Oostende liep.

De oproep kwam vanuit de Westkerksestraat in Oudenburg. De politie volgde het spoor en kwam uiteindelijk uit bij het busdepot van De Lijn in Oostende. De lijnbus was de hele rit mazout aan het verliezen zonder dat de chauffeur zich ervan bewust was. De brandweer spoot de baan schoon met oplosmiddel en zal allicht de factuur doorsturen naar De Lijn.