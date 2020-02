Liefdesgedichten zetten lokale handelaars in de kijker Timmy Van Assche

03 februari 2020

17u32 0 Oudenburg ‘Liefde is een soort fruit dat elk seizoen verkrijgbaar is en binnen ieders handbereik ligt.’ Het is maar één van de vele liefdesgedichten en -spreuken die je bij precies zestien Oudenburgse handelaars kan bewonderen. De actie kadert in het nakende feest van valentijn.

De valentijnsactie werd voorgesteld bij groenten- en fruithandel Lode & Heidi. “De stad zet meer in op beleving. Na de sfeervolle kerstverlichting van de eindejaarsperiode is deze valentijnsactie een volgende stap”, kaderen burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en bevoegd schepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Hiermee willen we het lokale handelsaanbod promoten. Leuk detail: de etalages werden beschreven door artieste Kelly De Donder, een Oudenburgs talent met de artiestennaam FoXelly. De lokale zaakvoerders zijn alvast enthousiast. We hopen dat het enthousiasme ook overslaat tot bij de inwoners en dat we de komende weken veel hartjes mogen zien opduiken.”

“Deze actie is een leuke manier om de lokale winkels eens in de kijker te zetten”, reageren Lode Lammertyn en Heidi Faes. Het stadsbestuur sluit niet uit dat er soortgelijke acties zullen plaatsvinden tijdens bijvoorbeeld Halloween.

Een overzicht van alle deelnemende handelszaken: Juwelier Arnold (Marktstraat 26), Optiek Piers (Marktstraat 33), Bakkerij Vanhooren (Mariastraat), restaurant ‘Dé Clesse’ (Marktplein), Coiffure Elegance (Westkerksestraat), Jeroen en Anneleen Klasseslager (Hoogstraat), Lingerie Infinty (Martstraat), Huis Coolman (Gistelsesteenweg 31), Mama en ik (Gistelsesteenweg 92), apotheek Vandevelde (Hoogstraat 32), Schoenen Pascale (Markstraat 30), TipTop (Markstraat 36), apotheek Vinckier (Marktstraat 32-34), Lode en Heidi (Westkerksestraat), Yane & Kjell (Markstraat 9) en Huis van het Kind (Ettelegemsestraat 39).