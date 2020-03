Lenteloop van komende zaterdag gaat niet door Timmy Van Assche

12 maart 2020

17u24 0 Oudenburg Het stadsbestuur heeft beslist dat de Lenteloop van zaterdag, die normaal gezien aan haar zestiende editie toe was, niet te laten plaatsvinden.

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) verduidelijk. “Geschat wordt dat er 600 mensen - lopers en supporters samen, dus - aanwezig zouden zijn in en rond de sporthal. We ondersteunen de maatregelen van de hogere overheden nu het best door elk risico op bijkomende verspreiding te vermijden. We keken er zelf erg naar uit om er opnieuw een topeditie van te maken, maar veiligheid, gezondheid en gezond verstand primeren.” De Vlaamse sportwereld annuleert alle publieksevenementen indoor en outdoor tot 31 maart. “De sportdienst is momenteel samen met het Houtlandcriterium aan het zoeken naar een nieuwe datum om de loopwedstrijd te organiseren. In ieder geval wens ik de vele vrijwilligers en medewerkers alsnog te bedanken voor hun inzet”, geeft schepen van Sport Ulrike Vanhessche (sp.a) ook mee.