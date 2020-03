Lenteloop en nieuwe stadstrail in het teken van Think Pink Timmy Van Assche

03 maart 2020

06u45 0 Oudenburg De traditionele Lenteloop en de gloednieuwe stadstrail staan helemaal in het teken van Think Pink, de vereniging die zich actief inzet in de strijd tegen borstkanker. Oudenburg is sinds 2019 een officiële Think Pink-stad en ondersteunt die strijd.

Sinds kort hangen er verschillende bordjes langs de lokale invalswegen die het engagement van de stad aantonen. Bewegen is een belangrijke preventiemaatregel en speelt een cruciale rol in het herstel tijdens en na de behandeling. Bovendien is het een mooie manier om een gezonde levensstijl te koppelen aan meer borstbewustzijn. Voor de stad reden te meer dus om de traditionele Lenteloop en de nieuwe stadstrail roze te kleuren ten voordele van Think Pink.

Loop en trail

“Op zaterdag 14 maart organiseert de sportraad voor de zestiende keer de Oudenburgse Lenteloop door het hart van de stad”, zegt sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Alle sportieve kinderen, joggers en hardlopers zijn van harte welkom. Dit jaar kunnen deelnemers bij het inschrijven een donatie doen voor Think Pink. Ik roep onze inwoners dan ook op om massaal deel te nemen aan de Lenteloop. Het wordt een middag vol plezier, vreugde, sport en je levert een bijdrage voor het goede doel.” Welzijnsschepen Romina Vanhooren (Open Vld) vult aan. “Als kersverse Think Pink-stad zamelen we via de sponsors en deelnemers aan de Lenteloop voor de eerste keer centjes in voor borstkanker. Het blijft niet alleen bij de Lenteloop ter ondersteuning van Think Pink. Op zondag 3 mei wordt een heuse stadstrail georganiseerd waarbij lopers over 7 kilometer speciale plekjes in onze stad kunnen ontdekken. Ook die opbrengst gaat integraal naar Think Pink.”

Praktisch

Naar aanleiding van de Lenteloop is het containerpark die dag uitzonderlijk gesloten vanaf 12 uur. Er is verkeershinder mogelijk in het centrum van Oudenburg. De jeugdcategorieën, waarbij kinderen tot het zesde leerjaar zich kunnen inschrijven, starten om 14 uur. De loop van 5 kilometer start om 15.15 uur, de prestatieloop van 10 kilometer om 16 uur. Het startschot wordt telkens gegeven in de Bekestraat, aan sporthal Ter Beke. Inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Voor iedere deelnemer is er een ontbijtpakket voorzien.