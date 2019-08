Landbouwvoertuig schept geparkeerde BMW op en sleurt die garage van woning binnen Bart Boterman

25 augustus 2019

17u30 12 Oudenburg In de Ettelgemsestraat in Oudenburg is vandaag iets voor 17 uur een opmerkelijk ongeval gebeurd met een landbouwvoertuig met een kar met stro. Het vehikel schepte een BMW op en sleurde dat voertuig in de garage van een woning. Er vielen geen gewonden.

De bestuurder verklaarde aan de politie dat zijn servostuur blokkeerde toen hij uit de Zeeweg kwam gereden en zijn bocht nam. De verreiker met kar bleef draaien en de twee vorken vooraan grepen een geparkeerde BMW op de oprit van een woning. De wagen werd meegesleurd en doorboorde de garage. Daar kwam het gevaarte tot stilstand. Zowel de garage als de BMW liepen flinke schade op.

“Ik was thuis toen mijn auto in mijn garage werd geduwd. Het was toch even schrikken”, vertelt bewoner Koen Vanden Driessche. Hij blijft er uiteindelijk vrij rustig onder. “Hoe het gebeurde, doet er niet meer toe. Mijn auto is total loss en de garage is beschadigd. Gelukkig zijn er geen stabiliteitsproblemen. Het wordt ongetwijfeld een verzekeringskwestie”, getuigt hij.

De brandweer kwam ter plaatse om de garage te stutten terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Terwijl was de Ettelgemsestraat afgesloten. Een takeldienst haalde de BMW op.