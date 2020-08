Landbouwraad komt voor het eerst sinds lang weer samen: “Landbouwers nauwer betrekken bij het beleid” Timmy Van Assche

19 augustus 2020

20u59 0 Oudenburg Het stadsbestuur wil de lokale landbouwers nauwer gaan betrekken bij het beleid. Daarom is er op woensdag 2 september een nieuwe bijeenkomst van de landbouwraad. Alle geïnteresseerde landbouwers zijn uitgenodigd. Opvallend: het is al van vorig jaar geleden dat die nog is samengekomen.

De stadsbestuur wil haar lokale beleid afstemmen op de wensen en noden van de lokale landbouwers. Oudenburg telt op vandaag 73 landbouwbedrijven - in dat cijfer zitten ook de tuinbouwbedrijven vervat -, maar dat waren er jaren geleden zelfs meer dan honderd. “Toch blijft Oudenburg een echte landbouwstad. Net daarom hebben we de ambitie om een nieuwe weg in te slaan met onze landbouwers en hen te betrekken bij het beleid. In het verleden werden er inzamelacties gedaan voor landbouwfolies, maar daar stopte het dan ook”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Ik zie ook kansen om het verhaal verder uit de bouwen van de korte keten, waarbij er een directe band is tussen producent en verkoper. We zien dat dit concept vrij weinig weerklank kent in onze stad. Als uitloper daarvan is het organiseren van een boerenmarkt een mogelijkheid.”

Met de vernieuwde landbouwraad de stad het landbouwbeleid voor de komende jaren samen met de landbouwers gaan bepalen. “Zij hebben de expertise en staan dagelijks op hun velden, ze weten dis als geen ander wat de wensen en noden van de landbouwsector zijn”, zegt Dumarey nog. De raad gaat ook op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De meeting start om 19 uur in het stadhuis. Door de coronamaatregelen dient er vooraf ingeschreven te worden via secretariaat@oudenburg.be.