Lady Gaga te zien in Ipso Facto tijdens gezellige filmavond Timmy Van Assche

17 februari 2020

18u23 0 Oudenburg Elke derde vrijdag van de maand wordt cultuurzaal Ipso Facto omgetoverd tot een heuse cinemazaal. In de namiddag voorzien de stad en seniorenadviesraad een film gericht op senioren tijdens Filmorama+. En ’s avonds staat er steeds een recente film op het programma tijdens Filmorama Night. Tickets kosten 2 euro.

Een filmavond voor jongeren was er al - bekend onder de naam Filmorama - maar zoals eerder aangekondigd komt daar nu dus een aanbod voor senioren bij. “Net zoals voor de jongeren wordt er gekozen om dit te laten plaatsvinden in Ipso Facto, omdat daar een groot projectscherm, een fantastische geluidsinstallatie en een comfortabele tribune beschikbaar zijn. Dit zorgt voor de leuke cinema-ervaring", zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Op vrijdag 21 februari kan je om 14.30 uur de film ‘Sprakeloos’ ontdekken, een verfilming van het boek van Tom Lanoye. Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn moeder onverwachts een beroerte krijgt, zo leest het verhaal. Zijn flamboyante en levendige moeder verliest haar spraakvermogen. De confrontatie die Jan moet aangaan met zijn moeder dwingt hem om alles in vraag te stellen, ook zijn literaire prioriteiten.

Om 20 uur ontdek je dan het verhaal van Jackson Maine, een in verval geraakte country-ster, in de recente film ‘A Star is Born’. Hij ontdekt het onbekende talent Ally, een rol van Lady Gaga. De twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen. Wanneer dit lukt, krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan.