Laat je belastingbrief invullen tijdens laatavondopening stadhuis Timmy Van Assche

04 juni 2019

18u10 3 Oudenburg Tijdens de laatavondopening van donderdag 6 en 20 juni kan je op het stadhuis terecht voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte. Iedereen is welkom van 16.30 tot 19.30 uur.

Voor veel mensen is het zelf invullen van de belastingaangifte niet evident. “Daarom geven we alle inwoners de kans om tijdens de laatavondopeningen van juni langs te komen om samen met een lokale boekhouder de aangifte digitaal in te vullen. Er moet geen afspraak gemaakt worden. Wie eerst komt, wordt eerst geholpen”, meldt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). Aangiftes die extra opzoekingswerk vereisen, komen niet in aanmerking gezien de beperkte tijdspanne. Om alles vlot te laten verlopen is het belangrijk dat je de documenten over het inkomstenjaar 2017 en het vorig aanslagbiljet, alle nodige documenten over het inkomstenjaar 2018 en je identiteitskaart met pincode.