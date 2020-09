Kwetsbare gezinnen en alleenstaanden uit Oudenburg krijgen waardebonnen voor lokale handelaars Bart Boterman

10 september 2020

11u22 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg wil kwetsbare inwoners en gezinnen een duwtje in de rug geven, nu de dalende koopkracht door de coronacrisis zich bij heel wat gezinnen laat voelen. Ook de lokale handelaars worden gesteund. “We hebben een regeling uitgewerkt om aan de meest kwetsbaren waardebonnen uit te reiken van 15 euro voor een alleenstaande en 30 euro voor een gezin. Met de bonnen kan je aankopen doen bij deelnemende lokale handelaars”, zegt schepen van Sociale Zaken en Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld).

“Sommigen krijgen te kampen met een serieus inkomensverlies of moeten al met een laag inkomen rondkomen, waardoor het steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden. Ook de lokale handelaars worden sterk getroffen door deze pandemie. Lokaal shoppen is dus meer dan ooit de boodschap”, zegt schepen Romina Vanhooren. Vanuit de hogere overheid ontving stad Oudenburg een subsidie om de meest kwetsbare doelgroep te ondersteunen. In Oudenburg gaat het volgens berekeningen om 300 gezinnen en 400 alleenstaanden.

Klevertje van het ziekenfonds

“Zij hebben recht op waardebonnen van 5 euro per stuk, ten bedrage van 15 euro voor een alleenstaande en 30 euro voor een gezin. Zij kunnen deze tegemoetkoming krijgen mits voorlegging van een klevertje van het ziekenfonds. De waardebonnen zijn op te halen vanaf 1 november in het LDC Biezenbilk. De bonnen kunnen eveneens digitaal worden aangevraagd via welzijn@oudenburg.be”, aldus Vanhooren. Wie twijfelt of hij of zij recht heeft op deze waardebonnen, kan dit nakijken op zijn of haar klevertje van het ziekenfonds. Een code die eindigt op 1, geeft recht op de verhoogde tegemoetkoming en dus op de waardebonnen.

Oproep naar lokale handelaars

“We kiezen er bewust voor dat de bonnen enkel kunnen besteed worden bij de deelnemende lokale handelaars. Een oproep naar deze handelaars zullen we binnenkort lanceren. Het gaat om de lokale kledingwinkels, voedingswinkels, winkels voor schoolmateriaal, horeca of handelszaken gespecialiseerd in (uiterlijke) verzorging", besluit de schepen.

De waardebonnen kunnen evenwel niet worden gebruikt worden voor de aankoop van alcoholische dranken, rookwaren, telefoonkaarten, gokbiljetten of andere kansspelen.

Wie meer info wenst, kan terecht bij de sociale dienst van het OCMW op het nummer 059/34.02.20 of via welzijn@oudenburg.be.