Kunstkring Roderick viert 10de verjaardag met verrassende kunstroute Timmy Van Assche

28 mei 2019

00u44 0 Oudenburg Kunstkring Roderick viert dit jaar zijn tienjarig bestaan en pakt weer uit met een verrassende kunstroute gedurende het Hemelvaartweekend. Aansluitend zijn er gedurende de zomerperiode tentoonstellingen in de Romaanse kerk van deelgemeente Ettelgem.

“De kunstkring draagt niet alleen bij tot de bevordering van allerlei kunstactiviteiten, maar versterkt ook het gemeenschapsleven en zet tegelijkertijd Oudenburg op de kaart”, laat de fiere kunstvereniging weten. De knappe kunstroute kan je tijdens het Hemelvaartweekend, van 30 mei tot 2 juni, afleggen. Beginlocatie is het cultureel centrum ‘Ipso Facto’ en eindlocatie atelier Carla Metsch in de Redinnestraat 10. Op het parcours stellen maar liefst veertig Oudenburgse kunstenaars, samen met gastkunstenaars, hun werken voor op elf interessante locaties. Onderweg, halverwege op twee locaties, kunnen drankbonnen worden ingewisseld voor een gepaste verfrissing. Het routeplan omvat een beschrijving in twee richtingen, een geïllustreerd woordje uitleg over de diverse locaties en informatie over deelnemers en wedstrijd. Het bevat eveneens twee drankbonnen en wordt aangeboden voor 10 euro. Het plan bevat eveneens het deelnemingsformulier aan de wedstrijd ‘win je favoriete kunstwerk’ van één van de kunstenaars.

Alle deelnemers op een rijtje: Claudine Billiet, Johan Blondeel, Freddy Bultynck, Rudi Buyse, Rose-Mie Christiaen, Christine Lauwers, Dala, Danny Morlion, Peter De Buyser, Mia De Vos, Liliane Decuypere, Peter Delva, Goedele Demey, Bernadette Denissen, Anita Devogelaere, Christèle Devriendt, Dirk Loncke, Ermani, Gudrun de Vlam, Herman Abe, Herman Kathleen, Erwin Houssin, Ignas Verbanck, Barbara Jaecques, Lia Jeurissen, Nicole Knockaert, Josy Knudde, Maaike Lefebre, Carla Metsch, Nicole Lefevre, Rik Gielen, Maur Sanctorum, Patrick Tahon, Katrien Van Baarle, Jules Van de Weyer, Elke Vancoillie, Dorine Vandepitte, Betty Verdonck, Yvan Vermoortel.