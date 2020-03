Kunnen inwoners straks voorstellen of vragen op de agenda van de gemeenteraad zetten? Timmy Van Assche

12 maart 2020

18u43 0 Oudenburg Tijdens de jongste gemeenteraad lanceerde fractieleider Wietse Marchand (Open Vld) het voorstel om Oudenburgenaars meer inspraak te geven tijdens de gemeenteraad. Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) reageerde positief op de vraag en zal een reglement uitwerken.

“We hebben al een burgerkabinet aangekondigd, waarbij er budgetten voorzien worden voor de inwoners zelf om projecten te realiseren. Maar er kan nog een stap verder gegaan worden. In verschillende steden en gemeenten krijg inwoners de kans om, mits het naleven van bepaalde voorwaarden, zelf vragen te stellen in de gemeenteraad”, zegt Marchand, die het voorbeeld van Mechelen gaf. “Daar kunnen inwoners een verzoek indienen om een voorstel of vraag van de burger over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad, mits 280 inwoners het verzoek ondersteunen via handtekening.”

“Voorstellen om inwoners te betrekken bij de gemeenteraad, zijn zeker waardevol om de werking van de raad verder te moderniseren”, reageert Reynaert. “Op het vlak van modernisering werden al enkele initiatieven genomen. Er is een nieuwe, meer toegankelijke en open locatie in het lokaal dienstencentrum. We werken met micro’s en powerpointpresentaties. Via de rubriek mededelingen vragen we het college proactief te communiceren over bepaalde projecten. De agenda wordt voldoende gespijsd, bijvoorbeeld met infopunten. Er zijn inderdaad nog moderniseringen mogelijk. Volgens het gemeentedecreet kunnen inwoners van de gemeente of stad voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad brengen en toelichten. Eén en ander is aan bepaalde voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld onderschreven door x-aantal inwoners”, stelt Reynaert. “Ik sprak met het college van burgemeester en schepenen af ‘best practices’ op het vlak van reglementen op te lijsten en binnen afzienbare tijd met een initiatief te komen. Let wel, één en ander zou zeker geen afbreuk doen aan het recht van de raadsleden om vragen te stellen. Zij zijn dan ook verkozen door de Oudenburgenaars en blijven uiteraard de eerste spreekbuis in de gemeenteraad.”