KSA en KLJ kunnen zich helemaal uitleven in nieuwe jeugdlokalen Timmy Van Assche

30 november 2019

16u09 0 Oudenburg Na meer dan twee jaar hard labeur gingen de deuren van de nieuwe jeugdlokalen voor de plaatselijke KSA en KLJ open. Beide jeugdverenigingen zijn samen goed voor zo’n 200 leden. D e jeugdbewegingen zelf, jongeren, hun ouders, vrijwilligers, verschillende firma’s en medewerkers van de stad werkten aan het project.

Het voormalig kloostergebouw in de Oude Brugseweg 39 werd omgevormd tot een toegankelijke en aantrekkelijke jeugdsite. De eerste plannen dateren al van zo’n tien jaar terug en in de vorige legislatuur werd de renovatie dan ook opgestart. Nu beschikt de KLJ over een lokaal met bar, een ruime bergingsruimte en nieuw sanitair. De KSA heeft nu vijf ruime lokalen voor de verschillende leeftijdsgroepen, een keuken, een vernieuwd sanitaire blok en een grote bergingsruimte. “Buiten is er een ruim terras voorzien op de eerste verdieping met een attractieve glijbaan waar de kinderen zich zeker zullen kunnen uitleven. Hierdoor ontstaat er beneden een mooi afdak. Beide verenigingen zijn nu eveneens toegankelijk met een rolstoel", geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee. “Voor de veiligheid werden branddeuren geplaatst en ook op vlak van energie werden de nodige maatregelen genomen. Er werd onder andere nieuw buitenschrijnwerk met dubbele beglazing geplaatst. Tot slot werden zonnepanelen op het dak geïnstalleerd, mede dankzij de opbrengst van de Truckrun afgelopen zomer.”

“Super content”

“We zijn super content met onze nieuwe lokalen”, reageert hoofdleider Robbe Dufoort van de KSA. “Tijdens de werken moesten we uitwijken naar de naburige basisschool of het plaatselijke gemeenschapshuis. In de zomer konden we gelukkig ook buiten of op locatie activiteiten organiseren. Nu moeten we alleen nog de lokalen inrichten, maar we zijn blij dat de grote werken achter de rug zijn.”

Budgetwijziging

Aanvankelijk zou de renovatie zo’n 370.000 euro kosten. Maar het kostenplaatje loopt al op tot boven de 500.000 euro. “Investeren in jeugd is niet meer dan logisch en het was absoluut noodzakelijk dat er een oplossing kwam voor de jeugdverenigingen. Alleen hebben we een budgetwijziging van 100.000 euro moeten uitvoeren. Door de ouderdom en de complexiteit van het gebouw bleken een aantal structurele werken noodzakelijk die in eerste instantie niet voorzien waren”, zeggen Dumarey en jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld). “We hebben het project overgenomen van de vorige beleidsploeg, toen het al halverwege was. Op termijn moet ook het dak vernieuwd worden. We konden de opening van het vernieuwde lokaal niet langer uitstellen. De KSA en KLJ hebben al veel te lang op hun nieuwe lokalen moeten wachten. We kijken vooruit en zijn ongelooflijk blij dat het gebouw grondig werd gerenoveerd en dat beide jeugdbewegingen hun intrek kunnen nemen in het gebouw. Jeugdwerk verbindt onze stad. Het brengt niet alleen kinderen en jongeren samen, maar smeedt ook banden tussen ouders en versterkt de contacten in de buurt.”