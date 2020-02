Kruispunt van Cottemweg, Lindenlaan en Abdijlaan wordt rotonde Timmy Van Assche

17 februari 2020

16u11 0 Oudenburg Tegen eind dit jaar hoopt het stadsbestuur een nieuwe rotonde aan te leggen in de Mandelwijk. Daarmee wordt de betonnen vlakte vervangen dat vandaag het kruispunt vormt van de Cottemweg, Lindenlaan en de Abdijlaan. “Er moet meer groen komen en betere doorstroming van het verkeer”, zegt burgemeester Dumarey.

Op vandaag wordt in de Mandelwijk, die in de jaren zeventig werd aangelegd, al gewerkt aan de nutsleidingen en wegdek. Het stadsbestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om de indeling van het kruispunt van de Cottemweg, Lindenlaan en Abdijlaan ter verbeteren. “We plaatsen deze rotonde om het verkeer tussen de Mandelwijk en het centrum van de stad beter te regelen”, zegt Anthony Dumarey (Open Vld). “Op dit moment geldt voorrang van rechts, wat echter vaak voor gevaarlijke situaties zorgt. Met de rotonde willen we ook een remmend effect creeëren in de Cottemweg. Het stuk tussen de Ettelgemsestraat en de velden is één recht stuk dat uitnodigt om snel te rijden. De bewoners van het meer landelijke deel van de Cottemweg hebben al meermaals de snelheidsproblematiek in de straat aangekaart. Met de rotonde grijpen we nu dus in.”

De aanleg van de rotonde is voorzien in de marge van de werken in de Mandelwijk en wordt ook door de aannemer uitgevoerd. “Zo zal het uitzicht van de straat uniform zijn en een stuk veiliger voor de inwoners van de Mandelwijk en de Abdijlaan”, besluit de burgemeester. De aanleg zou tussen de 75.000 en 100.000 euro kosten. De stad wil in de omgeving en in het midden van de rotonde ook meer groen aanplanten.