Kroost van gescheiden ouders geniet voortaan gelijke voordelen als alle kinderen in Oudenburg Timmy Van Assche

02 augustus 2020

13u41 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg heeft zijn reglementen aangepast, zodat kinderen van gescheiden ouders nu over dezelfde rechten beschikken als andere kinderen.

Veel kinderen van gescheiden ouders wonen in twee steden of gemeenten. Het rijksregister voorziet dat deze situaties kunnen worden geregistreerd, officieel als gedeeld verblijf. Belangrijk is ook dat de kinderen die in een dergelijke situatie verkeren, kunnen genieten van dezelfde voordelen als de kinderen die in Oudenburg hun hoofdverblijfplaats hebben. “We hebben nu alle gemeentelijke reglementen zo opgesteld dat kinderen van gescheiden ouders dezelfde rechten en voordelen genieten als alle kinderen in Oudenburg”, zegt schepen van Gezin Romina Vanhooren (Open Vld).

Buzzy Pazz

Alle kinderen, ook zij die dus niet officieel ingeschreven zijn in Oudenburg maar er wel regelmatig verblijven, genieten van dezelfde inschrijvingsvoorwaarden/-tarieven voor alle activiteiten die de stad organiseert of diensten en voordelen die de stad aanbiedt. Het gaat dan onder meer om tussenkomsten in een busabonnement Buzzy Pazz, het algemeen schoolvervoer, deelname aan de speelpleinwerking of buitenschoolse kinderopvang.

“Het is belangrijk dat deze kinderen over dezelfde rechten en voordelen beschikken in onze stad. Maar het is bovendien ook belangrijk dat we als stad op de hoogte zijn van welke kinderen waar verblijven”, zegt Vanhooren. “Een registratie gebeurt echter niet automatisch en moet gebeuren bij de dienst Bevolking. Dit is een klein administratief werk, maar eentje die heel wat voordelen kan opleveren. Bij deze dan ook een warme oproep om te registreren”, besluit burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).