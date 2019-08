Korianderstraat krijgt verkeerskussen Bart Boterman

20 augustus 2019

13u03 0 Oudenburg De Korianderstraat in Westkerke krijgt dit najaar een verkeerskussen om de snelheid van voertuigen te verminderen. Dit werd samen met de inwoners van de straat en de politie Kouter beslist. “Er waren heel wat meldingen van bewoners over overdreven snelheid, nota bene in een woonwijk met speelplein”, zegt schepen van Mobiliteit Gino Dumon (sp.a).

“Een verkeerskussen uit beton remt voertuigen af terwijl fietsers of bromfietsers er nog langs kunnen rijden. Dat is het verschil met een verkeersdrempel, waarbij fietsers mee over de verhoging moeten rijden”, duidt schepen Dumon. Er komt een verkeerskussen nabij het speelpleintje op de hoek met de Rozemarijnstraat. “Hoewel het om een woonwijk gaat en de maximale snelheid er dertig kilometer per uur bedraagt, houden blijkbaar niet alle bestuurders zich aan die limiet. Dat er zich een speelplein bevindt, maakt het extra gevaarlijk. We willen geen risico’s nemen en toekomstige ongevallen vermijden”, besluit de schepen.