Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia stunt met knap boek over 175 jaar lokale muziekgeschiedenis Redactie

28 oktober 2019

19u35 0 Oudenburg De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia presenteert een bijzonder overzichtswerk dat niet alleen de eigen geschiedenis belicht, maar ook dat van 175 jaar muzikale geschiedenis in Oudenburg. “We mogen gerust eens stoefen met onze vereniging", zegt voorzitter Peter Velle.

De Oudenburgse harmonie is één van de mooie verenigingen die de stad rijk is en telt meer dan zestig leden. Na een geslaagd Lenteconcert met Gene Thomas als centrale gast, weet de muziekkring opnieuw te verrassen. ‘Kroniek van 175 jaar muzikaal leven in Oudenburg’, zo luidt de veelzeggende titel van een knap overzichtsboek waarin ook de 65-jarige geschiedenis van de harmonie zelf aan bod komt. Auteur van de 212 pagina’s tellende turf is Alfred Vermoortel, op vandaag eresecretaris van Sint-Cecilia. “In januari 1991 werd ik secretaris van de harmonie en erf ik ook het archief. Ik raakte meteen geïnteresseerd in het verleden en ontdek in het archief talloze verwijzingen naar het vooroorlogse Oudenburgse muziekleven. Een eerste poging om het verleden op te roepen, gebeurt in 1994, naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de harmonie. In ons eigen magazine Muzinieuws belichtte ik enkele thematische aspecten. Intussen trachtte ik bijkomende informatie in te winnen, onder meer via interviews. Toen er in 2015 een nieuwe bestuursploeg aan het hoofd van de harmonie kwam, begon het échte opzoekingswerk. De afgelopen jaren bezocht ik in mijn vrije tijd bibliotheken en centra voor familiekunde, maar nam ik ook met omliggende muziekverenigingen contact op. Het 65-jarige bestaan van de harmonie was dé opportuniteit om deze kroniek uit te brengen.”

Twee delen

Het boek is opgedeeld in twee delen: een zuiver chronologisch luik over de periode 1844-1950, dat begint met de oprichting van een schoolensemble. In het tweede deel van de negentiende eeuw had je zowel een liberale als katholieke muziekvereniging. Het tweede deel van het boek start in de naoorlogse periode, wanneer in 1954 de huidige harmonie Sint-Cecilia wordt opgericht. “Dit deel is thematisch opgedeeld en omhelst passages over bestuursleden, dirigenten, uniformen, vlaggen, sociale evenementen en veel meer”, zegt Fred nog. “

“We mogen stoefen”

Peter Velle, voorzitter van de vereniging, duidt het belang van de harmonie en muziek. “Ga eens op een zomerse zondagavond luisteren naar een harmonie op het Wapenplein van Oostende. Daar zie je steeds blije kinderen rondlopen en dansen op de tonen van muziek. En muziek, dat blijft het allermooiste. Het verbindt, doet lachen, doet wenen en biedt troost. We mogen gerust eens stoefen met onze Sint-Cecilia, de kwaliteit van ons spel en onze vriendschap. En daar komt nu nog eens een prachtig boek bij”, zegt Velle. Het project kwam mee tot stand dankzij de coöperatieve vennootschap Cera. De kroniek is gedrukt op 300 exemplaren en kost 25 euro. Een exemplaar op de kop tikken kan bij de bestuursleden, slagerij Jeroen en Anneleen en slager Stefaan in Westkerke.