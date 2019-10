Komende zondag geboortefeest met plantactie Timmy Van Assche

11 oktober 2019

15u45 0 Oudenburg Op zondag 13 oktober vindt het eerste zogenaamde ‘geboortefeest’ plaats in Oudenburg.

Tijdens het geboortefeest wordt een actie voorzien waarbij alle ouders met kinderen geboren tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 een boompje kunnen planten voor hun kindje in het geboortebos. Dit bos is gelegen op de hoek van de Oude Brugseweg en de Zeeweg. In het verleden waren er al boomplantacties, maar het stadsbestuur heeft die nu in een nieuw jasje gestoken. Zo werd onder meer een werkgroep opgericht. “Het evenement start om 10 uur in het geboortebos”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Na de plantactie wordt er nog een feestelijke receptie aangeboden om nog wat na te praten met een hapje en een drankje. Ook kinderanimatie wordt voorzien en voor de allerkleinsten is er de Kraamkaravaan, waar ze bijvoorbeeld verzorgd kunnen worden. In geval van slecht weer voorzien we de receptie in zaal ’t Centrum in de Brugsesteenweg 89, op wandelafstand van het geboortebos.”