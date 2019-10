Komende jaren worden meer dan 2.000 straatlampen vervangen door ledlichten Timmy Van Assche

10 oktober 2019

14u10 0 Oudenburg Op de jongste gemeenteraad werd de overdracht van de openbare verlichting aan nutsmaatschappij Fluvius unaniem goedgekeurd. “Deze constructie garandeert dat de volledige openbare verlichting binnen twaalf jaar zal functioneren op basis van ledtechnologie en dus een pak zuiniger zal zijn”, stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Op dit moment telt Oudenburg amper 28 ledverlichtingspunten. “Moest de stad zelf moeten instaan om alle openbare verlichting te vervangen, zou dit zowel financieel als logistiek niet haalbaar zijn”, zegt Dumarey. Mocht de stad zelf instaan voor alle vernieuwingen zou ze 2,1 miljoen euro moeten uittrekken. Nu ligt dat cijfer op 1,57 miljoen euro. “De overdracht aan Fluvius betekent een ontlasting voor onze eigen diensten. Daardoor kunnen we versnellen, terwijl de gemeente wel de vingers aan de knoppen houdt wat betreft de keuzes waar we welke verlichting en brandprogramma’s willen. Op twaalf jaar tijd zal ons volledige verlichtingspark gemoderniseerd zijn.” Concreet bevat de operatie 2.047 lampen en 1.708 verlichtingssteunen, -palen of -armen die in de komende twaalf jaar zullen vernieuwd worden. Per jaar zouden meer dan 150 punten vernieuwd worden, tegen 2024 moet de operatie halfweg zijn. Waar het energieverbruik van de stad op vandaag 950.833 kilowattuur is, zal het na de hele omwenteling nog 528.811 kilowattuur zijn. “Het dient niet gezegd te worden dat dit zowel financieel als op milieuvlak de stad vooruit zal helpen. In haar doelstelling van de stad om tegen 2050 CO²-neutraal te worden zal de CO²-uitstoot dalen van 220.593 kilogram op vandaag naar 122.684 kilogram in 2030.”