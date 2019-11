Kom alles te weten over Hongaarse wijnen tijdens grote herfstdegustatie Timmy Van Assche

08 november 2019

13u17 4 Oudenburg Qwine, verdeler van Hongaarse wijnen, organiseert op zaterdag 16 en zondag 17 november een grote wijndegustatie.

Tijdens de degustatie kan je proeven van witte, rosé en rode wijn, maar natuurlijk ook van schuimwijnen en zoete wijnen. Meer dan zestig flessen worden ontkurkt. “Ons assortiment telt ook verschillende nieuwkomers. Voor de liefhebbers hebben we ook de echte Hongaarse pálinka", zegt zaakvoerder Thomas Kü uit Oudenburg, die met zijn Hongaarse roots het wijnland als geen ander kent. “Met de feestdagen in het achterhoofd bieden we ook mooie cadeaupakketjes en andere promo’s aan.” Logischerwijs kan je ter plaatse ook wijn kopen. De degustatie is vrij en doorlopend toegankelijk van 12.30 tot 18 uur. Het evenement vindt plaats in de gebouwen van Camprotection, Marteelstik 1 in de Oudenburgse bedrijvenzone Steengoed. Alle info: www.qwine.be.