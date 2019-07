Knappe erfgoedtentoonstelling in Ipso Facto Timmy Van Assche

05 juli 2019

14u35 2 Oudenburg Erfgoedkring 8460 viert haar vijfde verjaardag met de knappe tentoonstelling ‘ Ons erfgoed, uw erfgoed. 50 objecten uit Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke’.

Voor de expo krijgt de Erfgoedkring steun van het stadsbestuur. “Vijftig mensen en dus ook vijftig persoonlijke schatten met een verhaal over Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke worden publiek gemaakt”, zegt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Het is een bijzondere catalogus over mensen, voorwerpen en hun kleine of grote geschiedenis. Van soldatenbrieven uit de Eerste Wereldoorlog tot een fles van brouwerij Dewaele en inktkruikje.” De expo is tot en met 25 oktober gratis te bezichtigen in de Marktstraat 25. Zondag om 10.30 uur gaat ze officieel open.