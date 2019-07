Kleine stad, grootse geschiedenis: knap overzicht brengt historie van Oudenburg in beeld Timmy Van Assche

15 juli 2019

18u54 0 Oudenburg In het Romeins Archeologisch Museum kan je vanaf woensdag een knappe tijdstafel bewonderen die zowat de hele geschiedenis van Oudenburg belicht. Unieke artefacten, maquettes, foto’s en schilderijen vallen te bewonderen, waaronder het uniform van een gesneuvelde piloot uit de Tweede Wereldoorlog en werktuigen uit het derde millennium voor onze jaartelling. “We zijn misschien een kleine stad, maar hebben een geschiedenis om u tegen te zeggen”, weet stadsarcheoloog Wouter Dhaeze.

Wie denkt aan Oudenburg, denkt tegelijk aan het Romeinse verleden. Maar de stad heeft veel meer geschiedenis te vertellen en dat kan je zien op de tijdstafel in het gratis gedeelte van het RAM. Tientallen objecten brengen het rijke verleden van Oudenburg in beeld en overspannen een periode van het neolithicum tot de Tweede Wereldoorlog. “Tijdens archeologisch onderzoek voorafgaan de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Riethove werden werktuigen in silex gevonden, die toebehoren aan de Deûle-Escaut-groep, een neolithische cultuur uit Noord-Frankrijk en de Vlaamse zandstreek”, vertelt stadsarcheoloog Wouter Dhaeze. Op dezelfde site werd ook een ridderspoor uit de veertiende eeuw gevonden en een gotische draaisleutel. Ook interessant zijn een maquette van een Merovingische hoeve en grafstenen die door het Brugse Gruuthusemuseum worden uitgeleend. Een borstbeeld van kunstschilder Louis Clesse mocht niet ontbreken, net als een kopie van een stadszegel uit 1332. En dan valt ook de overall op van de Britse militair Douglas Markall, die in november 1941 crashte met zijn vliegtuig in Roksem.

Hoofdstad van Vlaanderen

“Wist je dat Oudenburg ook bekend stond voor zijn teelt van laurier?”, verrast Dhaeze. “Er zijn lokale telers die zelfs voor de Russische tsaren hebben gewerkt. Daarom dat hier enkele laurierplantjes staan opgesteld. Wat slechts weinigen weten, is dat Oudenburg eigenlijk ook de hoofdstad was van Pagus Flandriensis - of het graafschap Vlaanderen - in de achtste en negende eeuw. Van Brugge was toen nog geen sprake. Kortom: we zijn misschien een kleine stad, maar hebben een rijke geschiedenis.” De tijdstafel zelf is een idee van museumdirecteur Jean-Luc Meulemeester, die hiervoor inspiratie opdeed in het Louvre in het Noord-Franse Lens.

Museumnacht

De tijdstafel, knap in elkaar gestoken door RAM-medewerker Rik François, kan je bezichtigen tot en met vrijdag 25 oktober. Dat de tafel nu wordt voorgesteld, is geen toeval. “Binnen precies honderd dagen organiseren we een laatavondopening tussen 17 en 22 uur", zegt schepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Alle inwoners krijgen dan de kans om het hele museum - en dus ook de tijdstafel - gratis te bezoeken met een gids. Nadien bieden we een gratis drankje aan. Dit is een buitenkansje om het museum en haar werking te leren kennen. We willen nóg meer Oudenburgnaar naar het museum lokken en laten kennismaken met hun eigen geschiedenis. We willen het gemeenschapsgevoel, trots en verbondenheid versterken.”