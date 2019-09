Kitten gevonden in zak in sloot in Westkerke Bart Boterman

20 september 2019

12u47 0 Oudenburg Een kitten van enkele weken oud werd donderdag in een zak aangetroffen in een gracht in Westkerke. Het diertje werd er hoogstwaarschijnlijk met andere kittens gedumpt. “Het was ondervoed, onderkoeld en zat vol vlooien. De kitten was heel lief en begon te spinnen, maar was erg zwak”, vertelt Silke Devriendt (23) van Zwerfkatjes Gistel-Koekelare-Middelkerke.

Harteloos lijkt het wel, een kitten van amper enkele weken oud dumpen in een plastic zak in de sloot. Een voorbijgangster trof het diertje aan en bracht het naar Silke Devriendt uit Leffinge, die opgroeide in Oudenburg. Silke nam het poesje meteen in huis. “Door de eerste goede zorgen met de papfles, een speciale warmtekruik en een dierenartsbezoek heeft dit diertje het voorlopig overleefd. Ik ben dankbaar dat het poesje, Lily gedoopt, naar mij is gebracht. Intussen zit het dier al in een opvanggezin. Als het nog meer aangesterkt is, gaan we terug naar de dierenarts voor sterilisatie”, aldus Silke.

Zelf vangen Silke Devriendt en haar collega’s van Zwerfkatjes Gistel en Middelkerke geen katjes op. “We dienen wel de eerste zorgen toe of gaan naar de dierenarts. Dan kijken we uit naar een opvangplaats of een asiel. Wie zwerfkatjes vindt in de buurt, mag mij steeds contacteren via Facebook”, aldus Silke. Zwerfkatjes Koekelare is daarentegen wel verbonden aan een privéopvang, namelijk Poezelou. “Het is belangrijk dat er meer samenwerking komt tussen de kattenasielen en -opvangen in de regio", vindt ze.