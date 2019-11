Kindergemeenteraad legt officieel de eed af: “Kleine stemmen hebben ook goede ideeën” Timmy Van Assche

14 november 2019

10u37 0 Oudenburg De leden van de allereerste Oudenburgse kindergemeenteraad hebben officieel de eed afgelegd. De eerste zitting ging van start met een toelichting over de werking van de kindergemeenteraad door schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld). Vervolgens legden de verkozenen de eed af in handen van burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en volgde ook de eerste speech van kinderburgemeester Mauro De Block.

Op vrijdag 11 oktober vond de eerste verkiezing van de Oudenburgse kindergemeenteraad plaats. 323 kinderen van het derde tot en met het zede leerjaar kozen voor hun favorieten tussen de 73 kandidaten. Met 80 stemmen wordt Mauro De Block uit het vijfde leerjaar van VBS De Tandem de eerste kinderburgemeester. Schepenen werden Levina Gyssels, Aron De Meulenaere, Ella Van Den Eynde en Mathieu Vandycke. Nog eens zestien andere kinderen mogen zich raadslid noemen. Daarmee geldt er een weerspiegeling van de gewone gemeenteraad. Elke schepen van het college is trouwens peter of meter van het kindercollege.

“Kleine stem, goede ideeën”

Kinderburgemeester Mauro (9) woont in Roksem en is actief in onder meer de KSA, Kadgamala Karateclub Oudenburg en de muziekschool, waar hij pianolessen volgt. “Aan alle verkozenen proficiat, aan alle niet-verkozenen, ook proficiat", stak Mauro van wal. “Ik ben super blij dat er ook naar de kleine stemmen geluisterd zal worden, want soms hebben de kleine stemmen ook goede ideeën. Ik kijk er naar uit om alle kinderen van Oudenburg een stem te geven in de stad. Alle kinderen kunnen ons dan ook bereiken via het e mailadres kinderburgemeester@oudenburg.be .”

Verkeersveiligheid

“We kunnen nu al spreken van een geslaagde eerste editie van dit proefproject. Dit jaar zal de kindergemeenteraad vooral aan de slag gaan rond het thema ‘verkeersveiligheid’”, zegt schepen Vanhooren. “Het SAVE-charter, een initiatief van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, werd namelijk recent door het Oudenburgse stadsbestuur ondertekend. In het charter staan doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. Hierbij is ook de mening van kinderen uiteraard van groot belang. Ook andere thema’s die betrekking hebben op het jeugdbeleid kunnen aan bod komen in de kindergemeenteraad.”

De volgende zitting van de kindergemeenteraad zal plaatsvinden op zaterdagvoormiddag 8 februari 2020.