Ken jij alle burgemeesters uit de geschiedenis van Oudenburg? Portretten hangen nu uit in stadhuis Timmy Van Assche

08 oktober 2019

18u45 0 Oudenburg In de centrale inkomhal van het stadhuis hangen alle oud- burgemeesters van de stad Oudenburg tentoongesteld. Voorheen hingen deze statige kaders in het kantoor van de burgemeester.

Op 1 januari werd Anthony Dumarey (Open Vld) pas de vijftiende burgemeester van Oudenburg sinds 1796, toen ons land nog bij de Franse republiek hoorde. De eerste was bijvoorbeeld Joannes Allaert. Iedere burgemeester kreeg na zijn ambtstermijn een portret die opgehangen werd in het stadhuis. “Dat leverde heel erg mooie, statige portretten op. Tot niet zo lang geleden hingen deze allemaal op in mijn kantoor op het stadhuis”, vertelt Dumarey. “Door de opfrissing van het kantoor, hangen de portretten er niet langer. Er werd gekozen om ze in de centrale inkomhal van het stadhuis te hangen. Zo laten we de inwoners kennis maken met alle vorige burgemeesters uit onze geschiedenis.” Binnenkort worden ook een naambordjes aangebracht alsook de jaren waarin de burgervaders actief waren. “Belangrijk detail: alleen foto’s van oud-burgemeesters die geen politiek mandaat meer uitoefenen, hangen uit”, zegt Dumarey. Daardoor hangt er bijvoorbeeld wel een portret van de Ignace Dereeper, maar niet van Peter Velle die nu fractieleider is bij oppositiepartij CD&V. Overigens is Dereeper al sinds juni ereburgemeester, maar er wordt nog gezocht naar een datum om die titel met een huldiging op te luisteren. Wie meer te weten wil komen over de vorige burgemeesters van Oudenburg, kan terecht op de website van Erfgoedkring 8460.