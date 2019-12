Juwelen en geld gestolen bij vier inbraken in Kruidenwijk Siebe De Voogt

01 december 2019

12u06 0 Oudenburg In de Kruidenwijk in Westkerke werd vrijdagavond op vier plaatsen ingebroken. De buit bestond meestal uit cash geld en juwelen.

De eerste inbraak vond rond 19 uur plaats in de Korianderstraat. Inbrekers forceerden de voordeur van een woning en doorzochten alle ruimtes. Ze namen geld en juwelen mee. Anderhalf uur later werd in dezelfde straat nog een poging tot inbraak vastgesteld. Ook bij dat feit hadden de dieven geprobeerd om de voordeur open te krijgen, maar daar waren binnen geraakt. In de Rozemarijnstraat sloegen inbrekers rond 20.15 uur het glas van de achterdeur van een woning kapot. Het is nog niet duidelijk of daar iets gestolen werd. Dat was wel het geval in een woning iets verderop. Omstreeks 22.30 uur sloegen dieven het glas van de achterdeur kapot. Ze namen de vlucht met geld en juwelen. De lokale politie Kouter is een onderzoek gestart naar de inbraken.