Juwelen en geld gestolen bij inbraak Jelle Houwen

07 juli 2019

11u20

In een woning langs de Eernegemsestraat in Westkerke werd vrijdagnacht een inbraak vastgesteld. Onbekende hebben ingebroken in de woning door het deurpaneel te verwijderen uit de omlijsting van de voordeur. Daarna doorzochten ze volledig de woning. Vervolgens begaven de daders zich naar een naastgelegen gebouw. Een raamdeur aan de achterzijde van het gebouw werd geforceerd. Ook dat gebouw werd volledig doorzocht. Er werden juwelen, bankkaarten en geld gestolen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.