Jongemannen riskeren 18 maanden voor ripdeal met kapot alarmpistool Siebe De Voogt

18 september 2020

15u56 0 Oudenburg Drie jongemannen uit Oostende en Oudenburg riskeren 18 maanden cel voor een ripdeal. Ze dwongen een drugsdealer vorig jaar onder bedreiging van een kapot alarmpistool 90 euro af te geven en enkele grammen cannabis.

De feiten speelden zich op 27 december af in Oudenburg. Volgens het openbaar ministerie hadden K.V. (26) en B.V. (19) uit Oudenburg en J.D. (27) uit Oostende afgesproken met het slachtoffer. “Mogelijk hadden ze elk een andere drijfveer”, stelde de procureur. “De ene wou hem cannabis afhandig maken, terwijl de andere een lening zou terugeisen. Zeker is dat ze alle drie betrokken waren bij de afpersing.” De jongemannen zetten het slachtoffer - zelf een cannabisdealer - een kapot alarmpistool tegen het hoofd en namen hem 90 euro cash geld en enkele grammen wiet af. Ze namen ook z’n gsm mee.

De verdediging haalde aan dat het slachtoffer zelf geen doetje was. Na de ripdeal zou hij opdracht gegeven hebben tot een strafexpeditie, waar hij zelf wel niet bij aanwezig was. De advocaat van K.V. drong aan op een voorwaardelijke straf, net als die van J.D. Het was de Oostendenaar die het alarmpistool meenam naar de plek van de feiten. “Mijn cliënt raakte in 2018 betrokken in een scheepvaartongeval. Hij raakte daarna z'n werk kwijt. De burgerlijke partij wilde hem die 90 euro niet teruggeven. Hij had die echter broodnodig.” B.V. kwam niet opdagen voor zijn proces. Op 16 oktober doet de rechter uitspraak in de zaak.