Jeugddienst pakt uit met alternatieve paaseierenzoektocht: “Wie vindt minstens vijf ingekleurde tekeningen in de buurt?” Timmy Van Assche

12 april 2020

15u03 0 Oudenburg Vanaf maandag 13 april kunnen Oudenburgse kinderen op zoek naar paaseieren in Oudenburg en de deelgemeenten. Niet op de klassieke manier, maar via een actie die gelijkaardig is aan die van de intussen bekende ‘berenjacht’.

Afgelopen weken pakte de jeugddienst al uit met een variant van de ‘berenjacht’ waarbij kinderen konden wandelen in, zogezegd, ‘de grootste zoo van de wereld’. Inwoners werden namelijk aangezet om verschillende knuffeldieren aan hun raam te zetten om zo de kinderen op speurwandeling te laten trekken door Oudenburg. “De jeugddienst is creatief aan de slag gegaan om kinderen komende periode een leuke activiteit in de eigen buurt aan te bieden. In deze bizarre coronatijden is het namelijk belangrijk om voldoende initiatieven te voorzien om kinderen bezig te houden. Dit is niet altijd evident en daarom helpen we de gezinnen graag een handje", zeggen schepen van Jeugd Romina Vanhooren en burgemeester Anthony Dumarey (beiden Open Vld). En zo komen we bij een nieuw initiatief in het teken van de paasvakantie.

Tekeningen inkleuren

Tijdens de tweede variant van de ‘berenjacht’ doen de paashaas en zijn konijnenraad een oproep naar alle vriendjes en vriendinnetjes in Oudenburg. “Door de lockdown kan hij slechts in enkele tuinen zijn paaseieren verstoppen. Op bezoek gaan bij grootouders of andere familieleden is namelijk verboden. Hierdoor zit hij dus met een overschot aan paaseieren", omschrijft de jeugddienst. “Concreet kan er via www.oudenburg.be of de stedelijke Facebookpagina een tekening of kleurplaat gedownload en uitgeprint worden, die kinderen vervolgens kunnen invullen en aan het raam hangen. Bij het vinden van zo’n tekening in de buurt, neem je telkens een foto of selfie, die je daarna bundelt en doorstuurt naar jeugd@oudenburg.be, samen met je eigen adres. Alle kinderen die vijf of meer paaseieren aan de ramen van verschillende huizen en gebouwen gevonden hebben, verdienen een zakje paaseitjes dat vanaf 20 april thuis bezorgd zal worden.” Inzendingen kunnen nog tot en met zondag 19 april gebeuren.

Maatregelen

“Tijdens deze actie willen we de inwoners wel nog steeds attent maken op de huidige maatregelen. Op stap gaan kan enkel met het eigen gezin en indien de nodige afstand bewaard wordt. Ook roepen we de inwoners op om te gaan wandelen in de eigen buurt en (deel)gemeente”, besluiten Dumarey en Vanhooren.