Jarige Raf ruimt zwerfvuil met z’n gocart tijdens World Cleanup Day: “Problematiek is ernstig, zowel voor mens als dier” Timmy Van Assche

19 september 2020

13u18 0 Oudenburg Voor de derde keer komen miljoenen mensen over de hele wereld buiten om zwerfvuil op te ruimen tijdens de actie World Cleanup Day. Zo ook in Oudenburg, al is het voor Raf Deglas extra speciaal. De pientere kerel viert op diezelfde dag zijn twaalfde verjaardag, maar zag er niet tegenop om extra vroeg op te staan om afval op te pikken. Mét een gocart dan nog wel.

De World Cleanup Day is een internationaal initiatief dat ook in ons land op tal van plaatsen weerklank vindt. Zo trekken de Proper Strand Lopers ten strijde tegen zwerfvuil langs onze kust, maar ook in het binnenland zitten ze niet stil. Op initiatief van horecazaak 't Spaans Tolhuis langs het kanaal Oostende-Brugge in Oudenburg troepten een vijftiental sympathisanten samen op zaterdagochtend 9 uur. Ook de Proper Strand Lopers ondersteunden de actie. “Concreet ruimen we zwerfvuil op het water en langs de oevers", verduidelijkt Peter Velle van ‘t Spaans Tolhuis. “Zo trekken we met een bootje het water op richting Brugge om afval uit het water te halen. Ook op het aansluitende kanaal richting Nieuwpoort wordt afval geruimd.” De actie kende ook van ver weerklankt. Zo kwam ook een gezien speciaal uit Tielt naar Oudenburg om mee te helpen. “We kwamen afgelopen zomer hier fietsen en maakten zo kennis met 't Spaans Tolhuis. Toen we hun actie op Facebook zagen, besloten we te komen helpen”, legt Tieltenaar Dennis Desmet uit, samen met vrouw Charlotte Decroubele en kindjes Sem en Bent.

Probleem

Opvallende deelnemer aan de actie is Raf Deglas. De leerling van basisschool De Tandem wordt net op World Cleanup Day 12 jaar, maar schoof zijn verjaardagsfeestje even voor zich uit. Op zijn gocart rijdt hij langs de oevers van het kanaal om er met grijpers zwerfvuil op te pikken. Neefje Jef Claeys (10), mama Elke Vancouillie en vriendin Barbara Maes vervolledigen het opruimteam van de dag. “Zwerfvuil is erg problematisch", weet Raf. “Kleine plastic deeltjes breken langzaam af en komen in onze grond, lucht en water terecht. Zo is er een kans dat als we vis eten, we ook plastic naar binnen spelen. Ook dieren kunnen sterven als ze per ongeluk plastic binnenkrijgen. Afgelopen week hield ik voor mijn klasgenootjes een voordracht over World Cleanup Day omdat ik de problematiek rond zwerfvuil zo belangrijk vind.” Binnen het half uur vindt het team scheepvaarttouwen, een grote plastic buis, blikjes, papiertjes en héél veel sigarettenpeuken.

Woensdag

Het is lang niet de eerste keer dat Raf en co de mouwen opstropen. “Zowat elke woensdag rijd ik met mijn gocart en aanhangwagen rond in Oudenburg. We wonen zelf in de Stationsstraat, langs de vaart, en daar alleen al zien we veel zwerfvuil. Bierblikjes vormen het grootste probleem, maar we vinden ook ongelooflijk veel sigarettenpeuken. Elke keer opnieuw. Dat ik met een gocart rondrijd, maakt het ruimen extra leuk.” Raf kreeg het afvalruimen mee van mama Elke, die samen met vriendin Ilse Theunissen de twee jaar terug Facebookpagina ‘Proper Oudenburg’ oprichtte. “We zijn ermee begonnen toen we deelnamen aan een opruimactie van de Proper Strand Lopers in Oostende”, legt Elke uit. “Bijna elke week vinden we op dezelfde plaatsen ook hetzelfde afval terug. Naast de vele bierblikjes vinden we de laatste tijd veel mondmaskers en handschoenen. Akkoord, je kan al eens per ongeluk een mondmasker verliezen. Maar als je op een paar honderd meter zes dezelfde soort mondkapjes terugvindt, is dat geen toeval meer. Ook peuken blijven een echte plaag. Ik vind dat ze bij elk sigarettenpakje een doosje moeten meegeven waarin je peuken kan wegstoppen om vervolgens in de vuilbak te gooien.”

Tot slot: na het intensieve afvalruimen in de voormiddag, ging de riem er in de middag toch nog af. “Om m’n verjaardag écht te vieren, gaan we ook nog onder meer zwemmen in Brugge en hamburgers eten”, knipoogt Raf.