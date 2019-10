Inwoners mogen gratis het Romeins Archeologisch Museum bezoeken op 25 oktober: laatste kans om Tijdstafel te bewonderen Timmy Van Assche

19 oktober 2019

12u39 2 Oudenburg Op vrijdag 25 oktober zet het Romeins Archeologisch Museum de deuren gratis open voor alle Oudenburgenaars van 19 tot 22 uur. “Deze ‘Museumnacht’ is een unieke kans om de collecties, de werking en het personeel beter te leren kennen”, zegt cultuurschepen Jonckheere (N-VA).

Als kers op de taart is er een geleid bezoek aan de Tijdstafel in het bezoekerscentrum. Deze knappe overzichtstafel verhaalt aan de hand van originele artefacten, maquettes, foto’s en schilderijen de geschiedenis van Oudenburg op een boeiende manier. Tijdens deze avond is de tentoonstelling ‘Ons erfgoed, uw erfgoed’ voor de laatste keer geopend. Heb je genoeg cultuur en kennis opgedaan? Plof dan neer in de zachte zetels van het aanpalende cultuurcentrum Ipso Facto en kijk naar de film ‘Night at the Museum’. Elke bezoeker krijgt een gratis drankje aangeboden. Je kan de film die avond twee keer bekijken, de eerste vertoning start om 19 uur. “Dit initiatief is de ideale manier voor de Oudenburgenaar om kennis te maken met zijn eigen geschiedenis", voegt schepen Stijn Jonckheere er nog aan toe. Wat er nadien met de knappe Tijdstafel zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Het stadsbestuur bekijkt de mogelijkheid om het item in een ander stadsgebouw te plaatsen.