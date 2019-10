Inwoners Mandelwijk kunnen intekenen op groepsaankoop voor nieuwe brievenbus Timmy Van Assche

22 oktober 2019

20u50 0 Oudenburg Het stadsbestuur biedt de inwoners van de Mandelwijk de kans om in te tekenen op een groepsaankoop voor brievenbussen. Door de werken kunnen de brievenbussen aan de straatzijde niet blijven staan en dienen ze vervangen te worden door nieuwe gevelbrievenbussen.

De voortuinen in de Mandelwijk behoren tot het openbare domein en zijn ook opgenomen in de huidige werken. “Hierdoor moeten de tuintjes vrijgemaakt worden van constructies zoals onder meer brievenbussen. Het stadsbestuur heeft een overleg gehad met BPost waarbij verzekerd werd dat de postbedeling gedurende de werken verzekerd blijft. We doen nu ook het voorstel aan de inwoners om in te tekenen op een groepsaankoop van brievenbussen, waardoor aan een zeer scherpe prijs een nieuwe brievenbus kan bekomen worden die aan de gevel kan bevestigd worden”, zegt Anthony Dumarey (Open Vld).

Een nieuwe brievenbus zal hierbij 24 euro kosten in plaats van het dubbele, zo meldt de stad. Het gaat overigens om een metalen brievenbus, gelakt in antraciet. Leuk detail: de onderhandelingen voor een zo laag mogelijk prijs kwamen er na mooi onderhandelingswerk van jobstudent Rani Deknock. “De betrokken inwoners dienen zelf in te staan voor de bevestiging aan de gevel volgens de geldende normen. Bij mensen met een beperkte mobiliteit of ziekte kunnen we natuurlijk een handje toestoppen. Bewoners met een brievenbus die aan de gevel kan bevestigd worden, mogen die behouden en kunnen ze - logischerwijs - aan de gevel bevestigen. Intekenen op de groepsaankoop is geen verplichting.” In totaal gaat het om een honderdtal woningen die een nieuwe bus nodig hebben.

De aangestelde WijkWerker houdt verder contact met de inwoners voor de bestelling, levering en wijze van plaatsing. Er kan ook zelf contact opgenomen worden op het mailadres werken.mandelwijk@oudenburg.be. “Tijdens de herfstvakantie van 26 oktober tot 3 november, zullen de werken stilliggen en zullen de woningen door de verminderde hinder tijdelijk beter bereikbaar zijn”, besluit de burgemeester. De woningen in de Mandelwijk zijn voormalige sociale woningen. Op vandaag is zo’n 90 procent in privébezit.