Inwoners kunnen voorstellen en vragen op agenda van gemeenteraad plaatsen Timmy Van Assche

08 oktober 2020

13u46 2 Oudenburg Inwoners van Oudenburg krijgen binnenkort spreekrecht op de gemeenteraad. Concreet kunnen ze daarbij vragen stellen over en voorstellen aanreiken aan het lokale beleid. Voorwaarde is wel dat er een aantal handtekeningen wordt verzameld. Het concept wordt bij de gemeenteraadszitting van 14 oktober ter goedkeuring voorgesteld.

“De werking van de Oudenburgse gemeenteraad verder moderniseren.” Zo omschrijft gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) het voorstel. Simpel gesteld: inwoners zullen zelf tijdens de gemeenteraad het woord kunnen nemen over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening. Na het indienen van een voorstel of vraag kunnen ze zelf extra toelichting komen geven.

Hoe?

“Om een voorstel te laten behandelen, zijn 75 handtekeningen vereist van burgers die gedomicilieerd zijn in de stad en 16 jaar of ouder zijn. Voor een vraag volstaan 50 handtekeningen”, zegt Reynaert. “Deze voorwaarde moet ervoor zorgen dat een en ander breed gedragen is in de stad. De gegevens en de handtekeningen van deze personen worden verzameld op een lijst, die samen worden ingediend met andere nuttige stukken ter verduidelijking.” Ter vergelijking: in Oostende, waar 71.000 mensen wonen, moet je hiervoor 500 handtekeningen verzamelen. Een vraag moet minstens tien dagen en een voorstel minstens twintig dagen worden ingediend vóór de uiterlijke datum waarop de oproeping voor de zitting wordt verstuurd.

Het schepencollege en de raadsleden kunnen op de vraag of het voorstel inpikken. Zo ontstaat een gezond debat Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert.

Als eerste punt

“De voorstellen en de vragen van de inwoners van de stad zullen worden behandeld als eerste punt na de goedkeuring van de notulen en het verslag van de vorige vergadering. Daarvoor wordt er maximum een uur voorzien. Voor de toelichting krijgt de indiener van het verzoekschrift een spreektijd van maximum tien minuten. Het schepencollege geeft antwoord, ook raadsleden kunnen inpikken en de vraagsteller kan nog eens reageren. Zo ontstaat een debat.”

Evaluatie

Een inwoner kan meerdere vragen of voorstellen indienen, maar in de beginfase wordt er maximaal één vraag of voorstel per inwoner per raadszitting behandeld. “Na evaluatie van het systeem kan dat aantal worden uitgebreid”, verduidelijkt Reynaert nog. Nog enkele voorwaarden: de onderwerpen moeten onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen, betrekking hebben op het grondgebied van Oudenburg en een thema bevatten dat in een openbare zitting kan worden behandeld. “Het moet gaan om een concreet verzoek, niet louter een mening over een bepaald onderwerp. De doelstelling van een vraag moet meer zijn dan het bekomen van statistische gegevens of documentatie. Een particuliere klacht of melding komt niet aan bod. Daarvoor dient het meldpunt op de stedelijke website”, besluit de gemeenteraadsvoorzitter.