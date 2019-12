Inschrijvingen gestart voor kerstfeest voor senioren in lokaal dienstencentrum Timmy Van Assche

04 december 2019

07u35 0 Oudenburg Op maandag 23 december wordt een groot kerstfeest voor senioren georganiseerd in lokaal dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat 24.

Het wordt een heerlijk feestmaal, met een goed stuk taart, lekker glaasje en een magisch optreden van Hilvi Avonts. “Ook dit jaar hopen we op een grote opkomst; in de zaal is er alvast plaats voor 150 deelnemers”, geeft schepen Romina Vanhooren mee (Open Vld). De deelnameprijs bedraagt 15 euro, inschrijven is verplicht en kan tot donderdag 19 december. “Met deze activiteiten bewijzen we nogmaals dat Oudenburg een warme stad is voor iedereen, jong en oud.” Inschrijven kan via 059/40.19.95 of biezenbilk@ocmw-oudenburg.be.