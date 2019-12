Infomoment over ‘Groeipakket’ bij Huis van het Kind Timmy Van Assche

05 december 2019

07u38 0 Oudenburg Er wordt een infomoment georganiseerd om ouders wegwijs te maken in het nieuwe ‘Groeipakket’.

Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Sindsdien krijgt elk kind dat in Vlaanderen woont een zogenaamd Groeipakket. Het is een verzameling van financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind in elk gezin. “We merken dat er hier heel wat onduidelijkheden rond zijn en dat veel gezinnen met vragen blijven zitten. Daarom organiseren we een infosessies op dinsdag 10 december van 17 tot 19.30 uur in het Huis van het Kind in de Ettelgemsestraat 39. Een consulent van FONS, de publieke uitbetaler van het Groeipakket, zal aanwezig zijn voor een persoonlijk gesprek”, geeft schepen Romina Vanhooren (Open Vld) mee. Voor andere vragen omtrent opvoeding en opgroeien kan je elke woensdag van 9 tot 17 uur terecht in Huis van het Kind