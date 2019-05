Inbrekers slaan toe op verkiezingszondag Bart Boterman

27 mei 2019

16u00 2 Oudenburg In Oudenburg is op verkiezingszondag ingebroken in een woning. Dat meldt de lokale politie Kouter.

De inbraak gebeurde in de loop van de dag in de Vissersstraat, op het moment de bewoners buitenshuis waren. Bij thuiskomst, rond 17.30 uur, zagen ze hoe hun huis doorzocht was. Er werd enige wanorde achter gelaten en geld en juwelen gestolen. Volgens de politie raakten de dieven binnen door een raam aan de achtergevel te forceren. Er is een onderzoek opgestart.