Inbraakpoging in Eernegemsestraat Bart Boterman

24 juli 2019

12u13 0 Oudenburg In de Eernegemsestraat in Westkerke is dinsdagnamiddag een inbraakpoging vastgesteld. Volgens de politie werd geprobeerd de achterdeur te forceren, maar mislukte de poging.

De voorbije dagen werd ook ingebroken in Jabbeke en deelgemeenten. Maandag werd in de Krakeelstraat in Zerkegem ingebroken en zondag in de Kievitstraat in Jabbeke en de Oudenburgseweg in Varsenare. Telkens was de buit niet duidelijk, maar de inbrekers doorzochten de woningen wel telkens. Of de feiten met elkaar gelinkt zijn, is niet duidelijk. De politie Kouter is bezig met een onderzoek.