Inbraak in selfcarwash: geld en jetons ontvreemd uit machinekamer Bart Boterman

13 juni 2019

17u30 1 Oudenburg Op het bedrijventerrein Steengoed in Oudenburg is woensdagnacht ingebroken in de machinekamer van de selfcarwash VDB Wash & Go, op het einde van het straatje Marteelstik. Dat werd donderdagmorgen vastgesteld.

Volgens de lokale politie Kouter werd de toegangsdeur van de machinekamer geforceerd met een onbekend voorwerp. In de machinekamer staat onder andere de kast waar het geld van de wisselautomaat in terechtkomt alsook de jetons van de carwash. De kast werd opengebroken en het geld en de jetons ontvreemd. Hoeveel er gestolen is, is niet duidelijk. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Er is een onderzoek gestart.