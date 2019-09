Inbraak in acht woningen in opbouw: voor tienduizenden euro’s aan bouwmateriaal gestolen Bart Boterman

25 september 2019

17u32 5 Oudenburg Een nieuwe verkaveling in aanbouw in de Ettelgemstraat in Oudenburg kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag een dievenbende over de vloer. In acht woningen werden verwarmingsketels, thermostaten en bad- en douchekranen gedemonteerd. Uit de werfkeet van aannemer Dany Wardenier (56) uit Oudenburg is een mobiele laspost gestolen. De schade loopt in de tienduizenden euro’s.

In de verkaveling in de Ettelgemstraat worden enkele tientallen nieuwe woningen opgetrokken door projectontwikkelaars Coussée-Bostoen en Danneels. Arbeiders stelden woensdagmorgen bij aankomst op de werf vast dat deuren en ramen van acht woningen geforceerd waren.

Nieuwe laspost

Het gaat voornamelijk om toekomstige huurwoningen van Coussée-Bostoen. Op professionele wijze bleken pas geïnstalleerde goederen gedemonteerd. Er bleek eveneens ingebroken in de werfkeet van Oudenburgs aannemer Dany Wardenier (56). “Ik had nog maar net een nieuwe mobiele laspost gekocht ter waarde van 3.000 euro. Het slot van de werfkeet was opengebroken en de laspost verdwenen", zucht hij.

“Het is de tweede keer dat ik bestolen ben op deze werf. De vorige keer, in maart, hadden ze hier onder meer een bobijn met aardingsdraad van liefst 180 kilo gestolen. In totaal ben ik hier al zo'n 6.000 euro kwijt aan diefstal en bovendien moet ik dat materiaal ook nog eens opnieuw kopen. Ik ben vandaag meteen om een nieuwe laspost gereden", aldus Dany Wardenier.

Plaag

Volgens hem is werfdiefstal een echte plaag aan het worden op werven. “Maandelijks is het wel prijs op een of andere werf. Ik zou graag werken om centen te verdienen, niet om nieuw materiaal te moeten kopen", aldus Dany Wardenier. Woensdagavond na de inbraken in Oudenburg nam hij dan maar het zekere voor het onzekere. “Ik heb mijn werfkeet dan maar in de lucht gehangen met de torenkraan. Ik zie geen andere oplossing”, besluit hij.

Geen alleenstaand feit

De inbraak lijkt erg op die van vorige week in Mariakerke bij Oostende, waar op een nieuwe verkaveling tegenover de luchthaven eveneens verwarmingsketels en thermostaten werden gestolen. Daar ging de bende ook aan de haal met microgolfovens, ovens en kookplaten. Eind augustus dan weer was een nieuwe verkaveling in Stene het doelwit is, want daar bleken 24 verwarmingsketels verdwenen. Allicht is de dezelfde bende actief in de regio. De politie Kouter en Oostende zijn bezig met een onderzoek.