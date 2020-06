In deze eerste Oudenburgse hondenloopweide kunnen ze volop de pootjes strekken Timmy Van Assche

22 juni 2020

17u51 0 Oudenburg Het stadsbestuur heeft de eerste hondenloopweide van Oudenburg voorgesteld. De site is met wilgentakken afgebakend, zodat de viervoeters er in het groen veilig kunnen rondcrossen.



De hondenloopweide ligt in Plassendale, nét op de grens van Oudenburg met Oostende en achter restaurant Plassendale. “Al van bij het begin van deze legislatuur zeiden we dat we één of meerdere locaties wilden inrichten als hondenloopweide. Het gaat om een afgesloten weide waar honden vrij kunnen rondrennen", zegt schepen van Dierenwelzijn Gino Dumon (sp.a).

“Let op: dit is géén hondentoilet. We plaatsen een bord met informatie en een vuilnisbak om hondenpoep te deponeren. We willen hier niet alleen een propere site van maken, maar ook een veilige. Naast de wilgentakken rondom de weide is er ook een handig poortje."

De site is 3.000 vierkante meter groot en de inrichting kostte de stad zo’n 2.500 euro.

De stad wees hondeneigenaars Olivier Weerbrouck, Gino Vanden Bussche en Sylvia Catrysse aan als peters en meter. Zij wonen in de buurt en zullen eventuele problemen doorgeven, zoals een overvolle vuilnisbak of kapot hek. Hun hondjes Joe en Floy beleefden tijdens de persvoorstelling alvast heel veel plezier.

De grond van de loopweide is eigendom van De Vlaamse Waterweg. Zo'n tien jaar geleden waren er plannen om hier een jachthaven aan te leggen, maar zover kwam het nooit. “We hebben enkele constructieve gesprekken gevoerd met De Vlaamse Waterweg aan het sluizencomplex", pikt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) in.

“Wij mogen de site gebruiken en staan in voor het onderhoud. Wat ons betreft blijft het niet bij deze ene hondenloopweide. We voeren gesprekken met het Agentschap Natuur & Bos om een stukje nabij de Hoge Dijken in te richten. Ook voor Westkerke zoeken we nog naar een geschikte locatie. Een hondenloopweide in Ettelgem wordt bekeken in een ruimer masterplan voor onze deelgemeente.”