IN BEELD. Oudenburgse kinderen trekken naar de stembus voor eerste kindergemeenteraad Timmy Van Assche

11 oktober 2019

15u36 0 Oudenburg Vrijdag trokken de Oudenburgse kinderen verspreid over vier scholen naar de stembus voor de verkiezing van de kindergemeenteraad.

Oudenburgse kinderen die buiten de eigen stad naar school gaan, gingen stemmen op het stadhuis. Opvallend: voor deze eerste editie stelden zich alvast 73 kinderen van het derde tot en met zesde leerjaar zich kandidaat voor 21 zitjes. 27 kandidaten komen uit basisschool Arnoldus, zestien volgen les in de Tandem, 28 in Heilige Familie Oudenburg en nog eens twee in de afdeling van Heilige Familie in deelgemeente Ettelgem. “Er is een mooie verdeling van geslacht: 37 meisjes en 36 jongens zijn kandidaat”, duidt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Ook de verdeling van de kandidaten over de schooljaren heen is ruim: er zijn 23 kandidaten van het derde leerjaar, achttien kandidaten uit het vierde leerjaar, nog eens 22 deelnemers uit het vijfde jaar en tot slot tien kinderen uit het zesde jaar.”

In basisschool Heilige Familie was het enthousiasme alvast groot. In de gang van de school hingen bijvoorbeeld zelfgeschreven campagneaffiches uit. En net zoals bij de volwassenen kregen de kinderen een stemformulier toegestopt en trokken ze een echt stemhokje in om bolletjes te kleuren. Om geldig te stemmen moeten minimum vijf en maximum 21 bolletjes worden gekleurd. Begin volgende week wordt de uitslag bekend gemaakt. In november zal de kindergemeenteraad dan de eed afleggen. De leerling met het meeste stemmen wordt burgemeester. Volgens het aantal stemmen worden ook de schepenen en andere raadsleden aangeduid. De kindergemeenteraad komt drie keer per jaar samen. Oppositieraadslid Lore Appels (CD&V) wou dan ook weten in hoeverre de kindergemeenteraad een officieel adviesorgaan is. “Vijftien procent van de Oudenburgse inwoners is jonger dan 14 jaar. We willen ze dan ook een stem geven. Een officieel adviesorgaan is de kindergemeenteraad niet, maar het stadsbestuur zal wel rekening houden met de mening van de kinderen in de beleidsvoering. Dit eerste jaar gaan we alvast concreet aan de slag rond het thema ‘verkeersveiligheid’”, geeft Vanhooren nog mee.