Huis van het Kind Oudenburg zoekt oude laptops of tablets Timmy Van Assche

20 april 2020

16u05 1 Oudenburg Ook kwetsbare leerlingen uit het basisonderwijs hebben in onze stad laptops en tablets nodig. Het Oudenburgse stadsbestuur lanceert daarom een oproep bij haar inwoners.

“We vragen om oude laptops of tablets die niet meer in gebruik zijn, te schenken aan de lagere schoolkinderen”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Zo krijgt elk kind een kans om zijn schoolwerk te maken van thuis uit.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) ondersteunt de oproep. “Onze stad heeft al meermaals getoond een warm hart te hebben voor elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat de Oudenburgnaar en de lokale ondernemingen opnieuw in de bres zullen springen zodat ook kwetsbare leerlingen digitale lessen kunnen volgen.” Schepen van Onderwijs en Participatie Ulrike Vanhessche (sp.a): “Het is niet evident voor een gezin met meerdere kinderen, waarvan de ouders ook moeten thuiswerken, om voor ieder gezinslid een computer ter beschikking te hebben. Ons doel is dat alle kinderen kunnen mee les volgen.”

Praktisch

Heb je een laptop of tablet die nog perfect functioneert, niet ouder is dan vijf jaar en draait op het besturingssysteem Windows 8 of hoger? Neem dan contact op met het Huis van het Kind Oudenburg via huisvanhetkind@oudenburg.be. Zij verzamelen al het binnengebracht computermateriaal en alles wordt ontsmet. “We vragen om de toestellen bij voorkeur al terug op fabrieksinstellingen te plaatsen. Indien je dat niet zelf kan, is dat uiteraard geen probleem. Van hieruit wordt het materiaal verder verdeeld onder de lagere scholen in Oudenburg.”