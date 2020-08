Huis van het Kind lanceert actie en brochure bij de start van het schooljaar Leen Belpaeme

26 augustus 2020

16u23 0 Oudenburg Het Huis van het Kind heeft een brochure uitgewerkt dat uitgedeeld wordt naar aanleiding van de eerste schooldag.

“Onze stad heeft heel wat aanbod rond opvoeden en opgroeien vanaf de geboorte tot jongeren. Het is een uitdaging om een antwoord te vinden op belangrijke levensvragen in het teken van de toekomst, dromen en verlangens van kinderen. Om ouders en kinderen te helpen bij het maken van de juiste keuze, werd onder coördinatie van het Huis van het Kind een overzicht van de mogelijkheden gebundeld in een brochure”, zegt schepen van Onderwijs en Opvoedingsondersteuning Ulrike Vanhessche (sp.a). Het Huis van het Kind is de lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor alle kinderen en jongeren van tot 24 jaar en hun (groot)-ouders, opvoeders en/of de zorgverantwoordelijken. Je kan er terecht met alle vragen rond opvoeden en opgroeien. “Met de brochure maken we ook de dienstverlening vanuit het Huis van het Kind zichtbaar. Met de start van het nieuwe schooljaar krijgt elk gezin vanuit de school een exemplaar mee naar huis. Het stadsbestuur schenkt bovendien een extra gadget aan elk kind, namelijk een frisbee voor een vliegende start van het schooljaar. Aan deze gadget koppelen we bovendien nog een leuke actie: wie het leukste filmpje maakt, wint een verrassing voor zijn of haar klas”, vult schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld) aan.

Ouders met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die geen school lopen in Oudenburg kunnen een pakketje met de brochure én frisbee aanvragen via het huisvanhetkind@oudenburg.be.