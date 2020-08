Huis van het Kind biedt extra ondersteuning aan gezinnen getroffen door coronacrisis Timmy Van Assche

15u12 0 Oudenburg Vanuit Huis van het Kind wordt extra steun geboden aan Oudenburgse gezinnen die door de coronacrisis in (financiële) moeilijkheden zijn gekomen. Heel concreet biedt de dienst ondersteuning bij de aanvraag van twee maatregelen die op Vlaams niveau zijn genomen. Dat laten schepenen van Gezin Romina Vanhooren (Open Vld) en schepen van Opvoedingsondersteuning Ulrike Vanhessche (sp.a) weten.

Huis van het Kind gooit de deuren open voor gezinnen die een aanvraag willen indienen bij de Vlaamse overheid. Specifiek gaat het ten eerste over de COVID19-toeslag voor kwetsbare gezinnen. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben na een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen via het Groeipakket. Elke gezin van wie het inkomen minstens 10 procent daalde tot onder de grens van 2.213,30 euro bruto belastbaar per maand, komt in aanmerking. De toeslag bedraagt 120 euro per kind. Een tweede maatregelen is de versnelde sociale toeslag voor wie een leefloon krijgt. Krijgt een ouder een leefloon, bijvoorbeeld door de coronacrisis, maar ontvangt hij of zij nog geen sociale toeslag, dan kan deze toeslag versneld uitbetaald worden.

Voor alle vragen en info kan iedereen terecht bij Huis van het Kind via 059/34.02.26 of huisvanhetkind@oudenburg.be.