Honderden vissen drijven boven in Stedebeek: “Wellicht gevolg van mestvervuiling, politie spoort verantwoordelijke op” Bart Boterman

01 februari 2020

14u41 0 Oudenburg In de Stedebeek langs de Stationsstraat in Oudenburg is zaterdag massale vissterfte vastgesteld. Honderden vissen drijven boven ter hoogte van Abdijhoeve. De brandweer is ter plaatse om die uit het water te halen. “De vissterfte is allicht het gevolg van vervuiling door mest, blijkt uit een eerste inspectie door de omgevingsambtenaar. De politie spoort de vervuiler op”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld), die ter plaatse kwam om de situatie te monitoren.

“De oorzaak moet stroomopwaarts worden gezocht. Ook langs de Bekestraat is vissterfte opgemerkt", duidt Anthony Dumarey. De Stedebeek begint namelijk langs de Zeeweg, gaat via de Bekestraat onder het centrum van Oudenburg door en komt opnieuw tevoorschijn in de Stationsstraat. Het vaartje mondt uit in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. “Vermoedelijk is de nutriëntenvervuiling in de omgeving van de Bekestraat of Zeeweg gestart. Daar liggen een vijftal landbouwbedrijven die een bezoek van de politie en omgevingsambtenaar kunnen verwachten. Tegen dergelijke inbreuken op de milieuwetgeving moet worden opgetreden", aldus Anthony Dumarey.

De Vlaamse Milieumaatschappij is inmiddels ingelicht en er worden stalen genomen. Het is overigens niet de eerste keer dat er vissterfte is in het vaartje aan de Abdijhoeve. De geloosde mest zorgt voor een hogere zuurtegraad in het water waardoor de vissen een zuurstoftekort kennen en sterven. Wellicht gebeurde de lozing van mest al enkele dagen geleden.