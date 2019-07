Homokoppel in cel voor aanzetten tot ontucht van 16-jarige Siebe De Voogt

17u08 0 Oudenburg Een homokoppel uit Oudenburg zit in de cel voor het aanzetten tot ontucht van een 16-jarige. De mannen betrokken de jongen in hun seksuele relatie. Ze beweren dat alles gebeurde mét zijn toestemming.

De feiten kwamen begin deze maand aan het licht, toen de 16-jarige zonder toestemming van zijn vader op reis vertrok naar Spanje met het homokoppel. De man trok naar de politie en diende daar klacht in. Volgens de verdachten leerden ze de jongen recent kennen. Hij werkte bij hen in het restaurant. Het koppel had seksuele contacten met de 16-jarige en werd vorig weekend opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van het aanzetten tot ontucht van een minderjarige. De mannen betwisten die tenlastelegging met klem en beweert dat alle gebeurde mét toestemming van de 16-jarige. Ook de jongen zelf zou dat verhaal bevestigen. Desondanks verlengde de Brugse raadkamer hun aanhouding vrijdagmorgen met een maand.