Hier wordt u volgende week geflitst in Oudenburg en Jabbeke Bart Boterman

05 juni 2020

15u01 0 Oudenburg De Lokale Politie Kouter (Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Torhout, Ichtegem) heeft aangekondigd waar en wanneer er in de week van 8 juni flitscontroles zullen plaatsvinden.

Op dinsdag 9 juni staat de flitser opgesteld in de Westkerksestraat in Oudenburg. Op zaterdag 13 juni riskeren bestuurders in de Aartrijksesteenweg in Jabbeke geflitst te worden. Een gewaarschuwd man is er twee waard. “Hou ook rekening met onaangekondigde controles”, aldus de politie.